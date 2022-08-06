الخارجية اليمنية: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع عن النفس ومقاومة العدو الصهيوني المحتل.

كما أكد البيان تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومباركة نضالاته، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستنكر بيان وزارة الخارجية، التهاون والخذلان العربي المعيب تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ومواقفهم الغادرة والمسيئة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع شجع العدو الصهيوني على مواصلة الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر البيان من أن التصعيد العسكري الصهيوني، سيجر المنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعياً أحرار وشرفاء الأمة والانسانية جمعاء إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم العدو الصهيوني الغاصب.

وطالب البيان المجتمع الدولي، سيما مجلس الأمن إلى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين والاضطلاع بدوره في وضع حد للجرائم الصهيونية وسياساتها الهمجية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي لحركة الجهاد الاسلامي باستشهاد القائًد تيسير الجعبري ورفاقه الأبطال وإلى كافة الشعب الفلسطينية بسقوط عدد من الشهداء في الاعتداء الصهيوني الغادر، متمنية الشفاء للجرحى.

المصدر: المسيرة