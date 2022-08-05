رابطة علماء اليمن تنعي الشهيد الجعبري: جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني

نعت رابطة علماء اليمن الشهيد القائد تيسير الجعبري الذي ارتقى شهيدًا جراء العدوان الاسرائيلي على غزة اليوم الجمعة.

وقالت الرابطة في بيان لها إن “العدوان الصهيوني على غزة وشعبها المحاصر واغتياله رجال الجهاد والمقاومة يجب أن يستنهض همم الأحرار في فلسطين وكل البلاد الإسلامية”.

وأضافت الرابطة “تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوني الجديد على غزة في وحشية جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت أن “هذا الاستهداف الجبان والاغتيال الآثم ما كان ليكون لولا تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية عن القيام بواجبها”، مضيفةً “عزاؤنا ومواساتنا للشعب الفلسطيني ولكافة المجاهدين والأحرار فيه وعلى رأسهم حركة الجهاد الإسلامي”.

المصدر: موقع المنار