حركة النجباء: نعلن انفسنا جنودا في معركة غزة المقدسة

دانت حركة النجباء العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلة “نعلن أنفسنا جنوداً في هذه المعركة المقدسة معركة العزة والكرامة”.

وقدمت الحركة في بيان، اليوم الجمعة، التعازي الى المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي بإستشهاد القائد تيسير الجعبري ومن معه من الشهداء.

وفي ما يلي بيان الحركة كاملا:

“على بركة الله تعالى وبتأييده ونصره تُفتح اليوم في فلسطين الحبيبة صفحة مشرقة أخرى في سجل كفاح هذه الأمة وجهادها ضد العدو الصهيوني العنصري الغاصب ومن خلفه قوى الاستكبار العالمي.

فبعد أن أقدم العدو على جريمة أخرى من جرائمة المتتالية باستهداف أحد قادة المقاومة في فلسطين ولينطلق العدوان من باحات المسجد الأقصى المبارك إلى جنين المحتلة وصولاً إلى مدينة غزة الصامدة الصابرة وإذ أخذت المقاومة في فلسطين على عاتقها أن لاوتمر جرائم الإحتلال مرور الكرام وسيدفع العدو الصهيوني ثمنها دماء جنوده من شذاذ الآفاق.

ونحن في المقاومة الاسلامية في العراق اذ نتقدم باحر التعازي وأسمى معاني المواساة إلى الاخوة المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي بإستشهاد القائد تيسير الجعبري ومن معه من الشهداء السعداء، نعلن أنفسنا جنوداً في هذه المعركة المقدسة معركة العزة والكرامة والإباء فكل ما لدينا هو من رجال وسلاح هو رهن إشارتكم أيها المجاهدون الصابرون في فلسطين الحبيبة والله وهو ناصركم ومذل عدوكم”.

المصدر: موقع المنار