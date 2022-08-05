خوفا من رد المقاومة.. العدو الاسرائيلي يتخذ سلسلة اجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06

خوفا من رد المقاومة.. العدو الاسرائيلي يتخذ سلسلة اجراءات

منذ 16 mins 5 August، 2022
مطار صهيوني
عربي وإقليمي - فلسطين

اتخذ العدو الاسرائيلي سلسلة من الإجراءات خوفا من رد المقاومة الفلسطينية بعيد عدوانه على قطاع غزة الجمعة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “صوات العدو اتخذت حتى اللحظة سلسلة من الاجراءات  تحسبا من إطلاق الصواريخ في الساعات المقبلة”.

ومن هذه الاجراءات:

-إغلاق شاطئ عسقلان و الحدائق العامة.
-تحويل مسارات الطائرات في مطار بن غوريون.
-قيود على العمل و التعليم حتى ٨٠ كيلو من شرق و شمال قطاع غزة وصولا الى تل ابيب.
-رفع حالة التأهب لدى الشرطة في الداخل الفلسطيني.
-رفع حالة التأهب لدى نجمة داوود الحمراء.
-فتح الملاجئ.
-تعزيز القبة الحديدية.

المصدر: بريد الموقع

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