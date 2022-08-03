بالفيديو| السيد نصرالله يؤكد ضيق الوقت امام الموفد الأميركي في موضوع الترسيم

اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته في المجلس العاشورائي المركزي أن”حزب الله ينتظر قرار الدولة اللبنانية حتى يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين بموضوع هبة الفيول”، داعيا المعترضين على الفيول الإيراني أن يأتوا بالفيول والطحين والمازوت من حلفائهم في اميركا والسعودية والإمارات.

وأكد سماحته أن”موقف الدولة والمقاومة واحد في مسألة مفاوضات الترسيم”، محذراً الأميركي لأن ينتبه من لعبة الوقت الذي بات يضيق، ولبنان ينتظر الجواب ليتصرف على أساسه.

وأكد السيد نصرالله ان” الضغوط والحصار الاميركي المتعدد الأوجه هدفه اخضاع شعب المقاومة ودفعه للتخلي عن كل شيء لمصلحة المشروع الاميركي الصهيوني”.

وأردف قائلا “تطل علينا بعد أيام ذكرى الوعد الكاذب للسفيرة الأميركية باستجرار الغاز من مصر واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وها قد مرّت سنة ولم يحصل شيء، وفي النهاية تخرج الأبواق الاعلامية للتحريض على المقاومة وتحميلها المسؤولية”.

المصدر: قناة المنار