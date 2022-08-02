فلسطين : 22 إصابة بالمطاط و 75 اختناق بالغاز نتيجة قمع مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس (صوت الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 17:14
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إعلام العدو: الجيش يقرر الحفاظ على التأهب والاستعداد لأي تطور من غزة رداً اعتقال القيادي بالجهاد الإسلامي بسام السعدي
الجهاد الإسلامي: لن تنطفئ جذوة المواجهة باعتقال القيادي الكبير بسام السعدي وسيبقى مخيم جنين كابوساً يلاحق جنود الاحتلال
الجهاد الإسلامي: نهيب بأبناء شعبنا وقوى المقاومة رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الاتتفاضة المشتعلة
إعلام العدو: الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين أجرى ليل الإثنين مباحثات سرية في تل أبيب بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية
إعلام العدو: هوكشتاين التقى مع فريق التفاوض ورئيس الحكومة يائير لبيد ومن ثم عاد إلى الولايات المتحدة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: موقفنا واضح نريد حقوقنا كاملة بمياهنا وحدودنا ورفع الحظر عن شركات التنقيب
أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت: نريد الحقيقة والعدالة والمحاسبة ونتهم القاضي طارق البيطار بالتآمر ضدنا
النائب العام التمييزي يسمح بإبحار باخرة محمّلة بالحبوب وترفع العلم السوري بسبب عدم وجود جرم جزائي كما زعمت أوكرانيا
مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية للمنار: توقف خدمة الاتصالات في بعض السنترالات ناجم عن نفاد مادة المازوت ونعمل على تأمينها
استشهاد طفل يمني وإصابة آخر في قصف لطيران العدوان المسير استهدف المنازل في مديرية الحشاء في الضالع
رئيس الوفد الوطني اليمني: لقاءات الوفد العماني مع السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط تركزت حول مسار الهدنة
محمد عبد السلام: اللقاءات ناقشت الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض العقوبات
حسين أمير عبد اللهيان: ردنا على العقوبات الأميركية الجديدة هو ضخ الغاز بمئات أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للدعوة إلى حوار وطني
وكالة الأنباء العراقية: السيطرة على حريق في دار الضيافة في مجلس النواب اندلع بسبب ماس كهربائي
السيد مقتدى الصدر يطلب من أنصاره إخلاء البرلمان والتحوّل إلى الإعتصام أمامه وحوله خلال 72 ساعة
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: نؤكّد على أهمية الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة
صحيفة فايننشال تايمز: رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تخطط للقاء رئيسة تايوان في تايبيه الأربعاء
رويترز عن مصدر مطلع: تعرض موقع مكتب الرئاسة في تايوان لهجوم إلكتروني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي: الخيانة التي ترتكبها الولايات المتحدة بشأن مسألة تايوان مهينة
الخارجية الصينية: الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية
الخارجية السورية: لا نعترف إلا بصين واحدة وندعم المواقف التي أعلنتها بكين ضد زيارة بيلوسي إلى تايوان
الكرملين: نعرب عن تضامننا مع بكين ونعتبر زيارة بيلوسي المرتقبة إلى تايوان استفزازية
الخارجية الروسية حول زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان: واشنطن تجلب زعزعة الاستقرار إلى العالم
الدفاع الروسية: واشنطن متورطة مباشرة في النزاع الأوكراني بتوافقها مع كييف على أهداف منظومة هيمارس الأميركية
الدفاع الروسية: نحمل إدارة جو بايدن المسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تنفذها القوات الأوكرانية
هيئة الانتخابات في تونس: نتائح الاستفتاء على الدستور لم تتأثر بالطعون في أعداد المصوتين
فلسطين : 22 إصابة بالمطاط و 75 اختناق بالغاز نتيجة قمع مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس (صوت الاقصى)
منذ 2 ساعة
2 August، 2022
العدو الاسرائيلي
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
نابلس
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