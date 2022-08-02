فلسطين : 22 إصابة بالمطاط و 75 اختناق بالغاز نتيجة قمع مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس (صوت الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 17:14

فلسطين : 22 إصابة بالمطاط و 75 اختناق بالغاز نتيجة قمع مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس (صوت الاقصى)

منذ 2 ساعة 2 August، 2022
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