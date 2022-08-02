حزب التوحيد: نستنكر الاستفزازات الأميركية للصين

استنكر حزب التوحيد العربي “الاستفزازات الأميركية ضد الصين المتمثلة بأمور عدة آخرها زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان التي تعتبر جزءًا من الصين وتحت سيادتها وهي جزء لا يتجزأ من الصين”.

وأكّد في بيان، تضامنه مع “الصين وحقوقها السيادية على تايوان والتي تضمنها القوانين الدولية ويتوجب على كل الدول التزام هذه القوانين وفي طليعتها أميركا”. ودعا الى “عدم اللعب بالنار في ما يخص قضية تايوان”، محذراً من أي موقف يمكن أن يؤجج الوضع”.

وتوجّه البيان بالتحية الى جمهورية الصين الشعبية “قيادة وشعباً على الدور الذي تضطلع به بالوقوف الى جانب الشعوب النامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام