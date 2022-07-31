هوكشتاين في بيروت على وقع رصد المقاومة لمنصة كاريش.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 18:46

هوكشتاين في بيروت على وقع رصد المقاومة لمنصة كاريش..

منذ 3 ساعة 31 July، 2022
هوكشتاين
لبنان

على وقع المشاهد المصورة التي نشرها الاعلام الحربي في المقاومةِ الاسلامية لمحطةِ كاريش، وصل الى بيروت الموفدُ الاميركيُ في ملفِ الترسيمِ عاموس هوكشتاين ليَعقِدَ سلسلةَ لقاءاتٍ معَ المسؤولين اللبنانيين على ضوءِ تطوراتِ هذا الملف.

وبدأ هوكشتاين جولتَه بلقاءِ المديرِ العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبلَ لقاءِ وزيرِ الطاقةِ في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض.

وبالسياق، أشار وزيرُ الخارجيةِ في حكومةِ تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الى انَ ابرزَ لقاءاتِ الموفد الأميركي ستكونُ مع الرؤساءِ الثلاثة الذين يتفقونَ على العودةِ الى مفاوضاتِ الترسيمِ التي تُعقدُ في الناقورة.

المصدر: قناة المنار

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