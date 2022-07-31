الخارجية الأميركية: هوكشتاين إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنَّ الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت اليوم لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان. وقال المتحدث إنَّ “ذلك يأتي بعد زيارات قام بها هوكشتاين إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية”، وفق ما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الاميركية، التي اعتبرت أنَّ التوصل إلى حل في المفاوضات أمر ضروري وممكن، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

المصدر: المنار