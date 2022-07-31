ترقبوا بعد قليل فيديو صادر عن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 13:12
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الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بث فيديو رصد منصة كاريش وسفينتي الحفر والإنتاج المرافقتين لها
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: من يتخيّل أن شعب وجمهور المقاومة يمكن أن يتراجع فهو مخطئ وواهم
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة وسلاحها هما الخيار الأفضل لنا ولبلدنا ولوطننا ولأمتنا
الشيخ علي الخطيب: أدعو الحكومة للاجتماع استثنائيا وقبول هبة الفيول الايرانية منعا للانهيار الشامل
قائد أنصار الله: قدم شعبنا وأحرار الأمة في فلسطين والعراق وسوريا وإيران وحزب الله نموذجًا راقيًا لثمرة التوكل على الله
خارجية اميركا اعلنت عن وصول هوكشتاين اليوم: التوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان واسرائيل أمر ضروري وممكن
السيد عبد الملك الحوثي: حزب الله قدم على مدى 40 عاما نموذجا متميزا فكانوا مصداقا لقول الله (فإن حزب الله هم الغالبون)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الأسيوية دون إشارة إلى تايوان
سلاح الجوي الصيني بشأن تايوان: قادرون على الدفاع عن سيادة الصين
حاكم سيفاستوبول: إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
الدفاع الروسية: روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في حادث قصف سجن في يلينوفكا بأوكرانيا
لجنة الصحة الوطنية الصينية: تسجيل 541 إصابة بكورونا ولا إصابات في بكين
ترقبوا بعد قليل فيديو صادر عن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية
منذ 2 ساعة
31 July، 2022
عاجل
الاعلام الحربي
المقاومة الاسلامية
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الإعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ينشر إحداثيات وصور سفن استخراج الغاز في كاريش ومعلومات عنها
ترقبوا بعد ساعة فيديو صادر عن الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية
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