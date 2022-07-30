الرئيس بري: اي رئيس يدعو الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية استباقا لأي تفاؤل او امل يكون عجولاً وعلينا الاستفادة من شهر آب لاقرار القوانين الاصلاحية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 16:12
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الرئيس بري: اي رئيس يدعو الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية استباقا لأي تفاؤل او امل يكون عجولاً وعلينا الاستفادة من شهر آب لاقرار القوانين الاصلاحية
منذ 2 ساعة
30 July، 2022
الرئيس بري
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