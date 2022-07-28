قائد أسطول البحر الأسود الروسي: نسيطر على آزوف بالكامل

قال قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيغور أوسيبوف، إن الأسطول تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة، من فرض هيمنته على بحر آزوف وعلى الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأضاف أوسيبوف، في كلمته خلال الاحتفالات بيوم القوات البحرية الروسية “سمح نشاط أسطول البحر الأسود، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بالتفوق على العدو وفرض سيطرتنا في بحر آزوف وعلى الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

وأشار إلى أن سفن وطائرات هذا الأسطول تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية. كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي.

ونوه أوسيبوف بالشجاعة والبطولة التي أظهرها جنود وضباط هذا الأسطول أثناء أداء مهام العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وشدد على أنهم “يساهمون بشكل كبير في تعزيز الأمن العسكري لروسيا الاتحادية على حدودها الجنوبية”.

المصدر: روسيا اليوم