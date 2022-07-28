التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة لتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 11:22
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رئيس المجلس السياسي في حزب الله: ما يهم هو الورقة التي ستأتي رسمياً والتي سيوقعها لبنان بشأن الثروة النفطية واستخراجها
السيد ابراهيم أمين السيد: منفتحون على الحوار تجاه قضايا البلد ومستعدون للوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة اللبنانيين
الرئيس العراقي برهم صالح: نؤكد على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: ندعو المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: على الحكومة العراقية النهوض بمسؤولياتها في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم
الإطار التنسيقي: حكومة تصريف الأعمال تتحمل مسؤولية الفوضى التي رافقت التظاهرات واقتحام المباني الحكومية
الإطار التنسيقي: ندعو الشعب العراقي إلى المزيد من الوعي والحذر من المكائد
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا شكوك بإرادة إيران في التوصل لاتفاق جيد
البيت الأبيض: خطة العمل المشتركة الجديدة مطروحة على الطاولة وعلى إيران أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بها أم لا
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة على المحك
مستشار للرئيس الأوكراني: القوات الروسية سيطرت على ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في البلاد
الخارجية الروسية: زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف قد تجبر موسكو على اتخاذ رد صارم
وزير الخارجية الأميركي: سأبحث مع وزير الخارجية الروسي ملفات عدة أهمها اتفاقية الحبوب التي أنجزت مؤخراً
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدأ جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا وهي الأولى له بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي
زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بالتأهب ونشر قوات ردع الحرب النووية والاستعداد لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة
رويترز: مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون سابقون يعتزمون الإعلان عن تشكيل حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة لتسهيل السير في المحلة
منذ 2 ساعة
28 July، 2022
اوتوستراد عمشيت
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