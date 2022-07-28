الخارجية الروسية : لم نتلق أي طلبات من الولايات المتحدة حول إجراء اتصالات بين لافروف وبلينكن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2022 - 00:36

الخارجية الروسية : لم نتلق أي طلبات من الولايات المتحدة حول إجراء اتصالات بين لافروف وبلينكن

منذ 51 mins 27 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة