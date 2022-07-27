بين العتمة والقانون.. اين تقع الهبة الايرانية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 22:08

بين العتمة والقانون.. اين تقع الهبة الايرانية؟

منذ 1 ساعة 27 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

من معادلة النفط الى الكهرباء، هل طريق هبة الفيول الايراني سالكة؟

المصدر: قناة المنار

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