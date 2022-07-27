بين العتمة والقانون.. اين تقع الهبة الايرانية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 22:08
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قوات الاحتلال تقمع المشاركين في وقفة سلمية على مدخل قرية كفر حارس في قضاء سلفيت
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رويترز: مخزون النفط الأمريكي يسجل هبوطاً أكبر من المتوقع قدره 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدأ جولة اوروبية تشمل اليونان وفرنسا وهي الاولى له بعد قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي
بين العتمة والقانون.. اين تقع الهبة الايرانية؟
منذ 1 ساعة
27 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
من معادلة النفط الى الكهرباء، هل طريق هبة الفيول الايراني سالكة؟
المصدر:
قناة المنار
الهبة الإيرانية
هبة الفيول الإيراني
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