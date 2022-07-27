ما هي دلالات تغيّر لون الاظافر؟

يُعد لون الأظافر مؤشرًا على صحتك، وتغيّر لونها قد يكون دليلًا على بعض المشاكل التي تعاني منها.. ويبقى السؤال، ما هي دلالات تغيّر لون الأظافر؟

يمكن ان يشير رفع الأظافر (انفصال سطح الظفر عن الجلد تحته) أو الأظافر البيضاء إلى أمراض الكبد، أو الكلى، أو السكري.

ويمكن أن تدلّ الأظافر ذات اللونين الوردي والأبيض على الإصابة بأمراض الكلى.

وبالنسبة إلى الأظافر الشاحبة أو المحفورة، فإنها تشير إلى وجود أمراض الكبد، أو فقر الدم، أو سوء التغذية.

وتدلّ الأظافر المتشققة على أمراض الغدة الدرقية أو الصدفية.

وفيما يتعلق بالأظافر الصفراء أو الشرائط الحمراء في الظفر، فقد تكون بسبب التهابات في الرئة أو عدوى فطرية.

وتشير الأظافر ذات الهُليل الأزرق إلى التسمم.

وعادة ما تظهر بقع زرقاء وهلالية الشكل في النصف السفلي من الظفر.

المصدر: سي ان ان