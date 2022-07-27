احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 5 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 09:04

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 5 جرحى

منذ 14 mins 27 July، 2022
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