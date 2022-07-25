عضو الكنيست الصهيوني يسرائيل كاتس: لا أفهم ما هي ضرورة دخول رئيس الوزراء لابيد في مواجهة مع بوتين؟ تهديده بشكل علني لرئيس روسيا خطأ فادح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 14:52

عضو الكنيست الصهيوني يسرائيل كاتس: لا أفهم ما هي ضرورة دخول رئيس الوزراء لابيد في مواجهة مع بوتين؟ تهديده بشكل علني لرئيس روسيا خطأ فادح

منذ 30 mins 25 July، 2022
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