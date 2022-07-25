حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، بسبب حريق اندلع منذ الجمعة في الغابات وانتشر بشكل سريع جدا.

واندلع حريق غابات سريع الانتشار بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية يوم السبت، في واحدة من أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

وبدأ حريق “أوك فاير” بعد ظهر الجمعة بجنوب غرب المنتزه، بالقرب من بلدة ميدباينز في مقاطعة ماريبوسا، وبحلول يوم السبت نما إلى ما يقرب من 19 ميلا مربعا، وفقا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا.

واندلع الحريق عندما أحرز رجال الإطفاء تقدما في مواجهة حريق سابق في بستان من السيكويا العملاقة في الجزء الجنوبي من منتزه يوسمايت.

وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإخلاء دخلت حيز التنفيذ يوم السبت لأكثر من 6000 شخص يعيشون على مدى عدة أميال في منطقة ريفية قليلة السكان.

وقال باترسون إن أكثر من 400 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق، إلى جانب طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى وجرافات، في ظل ظروف قاسية شملت الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ونباتات جافة بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

المصدر: وكالات