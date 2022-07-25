مصادر فلسطينية: إطلاق نار استهدف جيش الاحتلال المتواجد بالقرب مفرق جبع جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2022 - 01:18

مصادر فلسطينية: إطلاق نار استهدف جيش الاحتلال المتواجد بالقرب مفرق جبع جنوب جنين

منذ 1 ساعة 25 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة