رئيسي لماكرون: الحظر الامريكي ضد ايران يضرُ بالاقتصاد العالمي ولاسيما اوروبا

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ان اصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران شكَّل اجراءً مثيراً للازمة ويهدف للتضييق على الشعب الايراني، وقد أدى الى الإخلال بالثقة السياسية بين ايران والاطراف الاخرى. واصفاً الحظر الامريكي ضد ايران بأنَّه يضرُ بالاقتصاد العالمي ولاسيما اوروبا.

شدد السيد رئيسي على أنّ سبيل حل قضايا المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها؛ لأنَّ التدخل الاجنبي يزعزع الامن والاستقرار الاقليميين.

من جانبه، اعلن ماكرون استعداده لمواصلة الجهود من اجل تحقيق نتائج المفاوضات النووية بين ايران ودول 4+1. وأعرب عن دعمه لمواقف طهران المعارض لشن العمليات العسكرية من جانب دول اقليمية ضد سوريا.

المصدر: قناة المنار