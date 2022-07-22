شولتس: هناك عدد كاف من خطوط الأنابيب لتوريد الغاز الروسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في تعليقه على احتمال تدشين خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2″، أن عدد خطوط الأنابيب الموجودة كافية لتوريد الغاز الروسي لألمانيا بالاحجام التعاقدية. وردا على سؤال بهذا الصدد قال شولتس في مؤتمر الصحفي الجمعة، “يوجد في ألمانيا عدد من خطوط الآنابيب، وقدرتها كافية دائما لتنفذ روسيا التزاماتها سواء دار الحديث عن خط الأنابيب الموجود عبر أوكرانيا، أو خط الأنابيب يامال-أوروبا، أو “السيل الشمالي-1″. يعني ذلك أنه توجد هناك 3 خطوط أنابيب غاز عاملة، وليست هناك أية قضية فنية تمنع روسيا من تنفيذ التزاماتها في مجال توريد الغاز”.

وفي حديثه حول استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز الروسي “السيل الشمالي-1” بعد أعمال الترميم، أشار شولتس إلى أن برلين لا تعتبر السبب الذي أعلنته شركة “غازبروم” للمستوى المنخفض لضخ الغاز، وهو عدم إعادة توربين شركة “سيمنس”، لا تعتبره أساسا واقعيا للقرار الروسي بخفض مستوى الضخ.

وأوضح “نعرف أنه لا يوجد هناك أي حظر على توريد الغاز الروسي، لا في الاتحاد الأوروبي، ولا في بلدان مجموعة السبع الكبار، لأسباب جدية ومدروسة. وهذه إشارة جديرة بالملاحظة بالفعل أن التأكيد الساري منذ عقود على أنه بغض النظر عن الأوقات الجيدة أو السيئة سيتم دائما توريد الأحجام التعاقدية من الغاز الروسي، ليس صحيحا اليوم”.

وتابع أنه لهذا السبب بالذات تورد برلين الغاز من الموردين الآخرين، وتخفض استهلاكها وتستخدم موارد الطاقة البديلة. وأضاف”لا يجوز الاعتماد على أي شيء عندما لا يتم تنفيذ العقد، بالرغم من توقيعه 5 مرات. لذلك من الأفضل أن نكون جاهزين. بالطبع سيكون من الجيد إذا تم كل شيء بشكل مختلف وتم توريد الغاز (الروسي) بشكل بسيط”.

المصدر: روسيا اليوم