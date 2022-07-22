وزير الخارجية الإيراني: بغداد أبلغتنا رسميا استعداد السعودية لنقل حوارنا معها من الحيز الأمني إلى السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 00:30
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رئيس المجلس التنفيذيِّ في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة أصبحت في موقع الذي سيَفْرِض المعادلة تِلْو المعادلة
السيد صفي الدين: إذا كان العدوُّ يعمل على سياسة الإنهاك فإنَّ الجواب الطبيعيّ سيكون بالمواجهة حتى هزيمته وتحقيق الانتصار
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الديمان: موقف المقاومة هو موقف قوة للبنان من أجلِ تحصيل حقوقِه في نفطه وغازه
الرئيس عون: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ نتائج عملية
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء
النائب الياس بو صعب: موضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدمة فإما يكون هناك شيء جديد أو لا يكون هناك حل قريب
اللواء عباس ابراهيم: لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي إلا كوطن جديد للاجئين والنازحين وهذا ما نرفضه
وزارة الصحة اللبنانية: 2546 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
وزير الخارجية الإيراني: السلطات العراقية أبلغتنا رسمياً استعداد السعودية لنقل حوارنا معها من الحيّز الأمني إلى السياسي
عبداللهيان: أبلغنا السعودية استعدادنا لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية
عبداللهيان: الكويت والإمارات قدمتا سفيرين جديدين سيبدآن عملهما في طهران قريباً
وزير الخارجية الإيراني: جادون في التوصل لاتفاق نووي قوي ومستدام واتهام واشنطن لنا بالتعطيل لا أساس له
عبداللهيان: واشنطن طلبت عبر وسطاء تسوية ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني لكننا نرفض ذلك والانتقام له واجب حتمي
الخارجية الأمريكية: عقوباتنا ستظل سارية ما لم تعد إيران الى الامتثال للاتفاق النووي
رئيس الوزراء العراقي يعلن اليوم يوم حداد وطني غداة مقتل 9 مدنيين في قصف على منتجع سياحي في دهوك شمال العراق
انزال العلم التركي في القنصلية التركية بمحافظة اربيل وغلق مكتب منح الفيزا التركية في السليمانية وكركوك
مصادر فلسطينية: 127 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية قوات الاحتلال
شركة النفط اليمنية: العدوان يحتجز سفينة محملة بأكثر من 28 ألف طن من مادة الديزل ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة
شركة النفط اليمنية: عدد سفن الوقود المحتجزة يرتفع إلى 4 جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح دخول أممية
البيت الأبيض يعلن دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن في العزل بعد إصابته بفيروس كورونا بينما سيواصل مهامه عن بعد
الرئاسة التركية: سيتم التوقيع الجمعة على آلية تصدير الحبوب الأوكرانية بحضور وفدي روسيا وأوكرانيا وغوتيريش
وزير الخارجية المجري: قررنا شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي ولن نستطيع فعل ذلك بدون روسيا
وزير الخارجية الروسي: سنبحث طلب المجر زيادة وارداتها من الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الألماني: كميات الغاز التي ستضخ عبر نورد ستريم تتطلب منا تعزيز مخزوناتنا لمواجهة الوضع الجديد
البنك المركزي الأوروبي: رفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية مع إجراءات لإبقاء التضخم في مستوى 2%
وزير الخارجية الإيراني: بغداد أبلغتنا رسميا استعداد السعودية لنقل حوارنا معها من الحيز الأمني إلى السياسي
منذ 2 ساعة
21 July، 2022
السعودية
العراق
العلاقات الايرانية السعودية
ايران
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