النخالة يحذر العدو الاسرائيلي

حذر الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين زياد النخالة الخميس العدو الإسرائيلي من أن استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام سيعتبر عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار، وقال “هذا يرتب على الحركة مسؤولية القيام بواجباتها وفقا لالتزاماتنا السابقة”.

وأضاف النخالة ان “استفراد العدو بأسرانا وممارسات العدو ضدهم من عزل وقمع داخل المعتقلات وتجاهل إضراب الأخوين الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسؤولياتها وحماية أبنائها”، وتابع “نذكر العدو بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الاصرار وهذا يرتب علينا مسؤولية القيام بواجباتنا وفقاً لالتزاماتنا السابقة”.

المصدر: فلسطين اليوم