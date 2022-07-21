شركة SAP الألمانية تقدر خسائرها الناجمة عن إنهاء أنشطتها في روسيا بـ350 مليون يورو

قدرت شركة البرمجيات الألمانية SAP خسائرها الناجمة عن إنهاء أنشطتها في روسيا بـ 350 مليون يورو.

وقالت الشركة في تقريرها: “في نهاية السنة المالية، نحن نتوقع أن يؤثر غياب الأعمال الجديدة وإنهاء الأعمال الحالية على إجمالي الإيرادات بحوالي 300 مليون يورو”.

وأضافت أنه بالنسبة للربح التشغيلي، نتوقع أن تؤثر الأسباب التي تم ذكرها على الإيرادات بحوالي 350 مليون يورو.

ووفقا للتقرير، فقد تأثرت الخسائر بتكاليف إعادة الهيكلة التي بلغت حوالي 120 مليون يورو المتكبدة بسبب مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين في روسيا وبيلاروس، فضلا عن انخفاض قيمة أصول الشركة.

وتابع تقرير الشركة أن الزيادة في تكاليف إعادة الهيكلة مقارنة بالتوقعات السابقة ترجع إلى ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية