أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-07-2022

البناء

– قال مصدر نيابي إن كل الذين ساندوا المحقق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت وأعلنوا رفض الحصانات المنصوص عليها في القانون واستنكروا الذهاب الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للقانون يطلبون اليوم حصانة لرجل دين من المساءلة القضائيّة بتهمة التعامل مع العدو.

النهار

– يُلاحظ أن بلديات متوقفة عن عملها ودورها وأخرى تشهد استقالات بسبب الإفلاس المالي والصدام أحياناً مع الناس.

– يقول أحد النواب إن الإهدار في القمح يصل إلى حدود 40 في المئة من الكمية في أدنى تقدير إذ تضيع منه أثناء الطحن كمية تبلغ حدود الـ 20 في المئة والكميات الموزعة أقل من المعلن بنحو 20 في المئة وكلها تذهب إلى التجار بالفريش دولار.

– يردّد مرجع سياسي في مجالسه أن حسم مسألة عودة النازحين السوريين تأتي في إطار توافق أميركي – روسي، وسوى ذلك عبثاً المحاولات وإطلاق المواقف الشعبوية والسياسية.

اللواء

– لا تبدي دولة كبرى “شرقية” حماسة لانتخاب موظف كبير، يتردد اسمه للرئاسة لاعتبارات تتعلق بابتعاده الملموس عن الاستجابة لعروضها الخدماتية.

– فسّرت السرعة بإصدار مرسوم المساعدة الاجتماعية المؤقت بأنه محاولة لاحتواء السلبيات التي نجمت عن اقتحام مصرف لبنان.

– تختلف التقديرات والمعلومات حول حظوظ رئيس تيّار مناطقي في الوصول إلى قصر بعبدا، مع العلم أن الاتصالات ناشطة دولياً وإقليمياً!

الجمهورية

– يجري التدقيق في خلفية أحد قادة حركة أفرزتها الاحداث كان وراء حادث اعتداء على منزل شخصية ترأس جمعية مهمة.

– لم يحدّد موعد بعد لزيارة من المفترض أن تقوم بها شخصية تتولى مهمة حساسة إلى لبنان وسط تضارب في تقديرات ما توصل إليه من نتائج.

– مرجع عال طلب من أحد معاونيه إبلاغ مرجع روحي أنه عالج مسألة حساسة ظهرت إلى العلن متمنياً أن يأخذ ذلك في الاعتبار.

المصدر: صحف