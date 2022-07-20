التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 20 2022 - 21:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسوما يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين
اللواء عباس ابراهيم يبحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد تمديد مدة تزويد لبنان بالفيول أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية السوري: سيطرة الجيش السوري على كامل الحدود امر ضروري
رئيسي: ينبغي أن يخرج الامريكيون من سوريا ومن شرق الفرات ومن كل المنطقة وهذا سيكون الحل الرئيسي لحل أزمات غرب آسيا
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق الهدف المتمثل بحل مشاكل سوريا
مصدر أمني عراقي: عشرات القتلى والجرحى نتيجة قصف مدفعي تركي استهدف مصيف "برخ السياحي" في محافظة دهوك شمال البلاد
الامم المتحدة: ندين بشدة القصف المدفعي في محافظة دهوك الذي اسفر عن مقتل 8 مدنيين وجرح 23 آخرين
الخارجية العراقية: ندين القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في زاخو ونؤكد انه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق
الاطار التنسيقي في العراق: القصف التركي عدوان سافر يستهدف الدولة ومواطنيها تحت ذرائع غير مقبولة
وزيرة خارجية بلجيكا: 17 دولة صادقت على انضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
مصادر ألمانية ـ روسية: من المنتظر استئناف ضخ الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم ـ 1 الخميس بعد انتهاء الصيانة الدورية
التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
منذ 3 ساعة
20 July، 2022
انفاق المطار
التعليقات
ذات صلة
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة
زحمة سير على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}