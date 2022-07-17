احتفالات في البقاع بذكرى الاربعين ربيعا على انطلاقة حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2022 - 17:26

احتفالات في البقاع بذكرى الاربعين ربيعا على انطلاقة حزب الله

منذ 34 mins 17 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

احتفالاتٌ في البقاع بذكرى الأربعينَ ربيعاً على انطلاقةِ حزبِ الله.

المصدر: قناة المنار

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