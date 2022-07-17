احتفالات في البقاع بذكرى الاربعين ربيعا على انطلاقة حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2022 - 17:26
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احتفالات في البقاع بذكرى الاربعين ربيعا على انطلاقة حزب الله
منذ 34 mins
17 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
احتفالاتٌ في البقاع بذكرى الأربعينَ ربيعاً على انطلاقةِ حزبِ الله.
المصدر:
قناة المنار
الأربعون ربيعا
حزب الله
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