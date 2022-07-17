الشيخ قاووق: ما ضاع حق خلفه مقاومة

أقام حزب الله في منطقة الجنوب الأولى، مراسم أداء قسم الولاء بعنوان “أربعون ربيعا من جيل إلى جيل”، في حديقة إيران ببلدة مارون الراس، في حضور عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق وعدد من العلماء والفاعليات والأهالي.

وتضمن الاحتفال آيات بينات من القرآن الكريم، وأقيمت في باحة الحديقة مراسم رفع راية عملاقة حملت شعار “الأربعون ربيعا”، وأدت الأجيال المقاومة من فتية وشباب وآباء المجاهدين والشهداء قسم العهد الولاء بالسير على نهج الشهداء حتى تحرير الأرض من رجس العدو الإسرائيلي واستعادة كامل المقدسات، ومن ثم أنشد الحاضرون نشيد “إمام زماني”، وصدحت حناجرهم بالبيعة والوفاء لإمام الزمان، ورفعوا الأعلام والرايات التي تعبر عن عشقهم للامام الغائب المنتظر بشوق وحب.

وكانت كلمة للشيخ قاووق شدد فيها على أن “زلزال نصر تموز نقل العدو الإسرائيلي من مكان إلى مكان، ورماه في قعر الهزيمة ولا يزال. فالعدو الإسرائيلي أراد إرجاعنا عشرين عاما إلى الوراء، واليوم صرنا أقوى بعشرين مرة”. وقال: “ما ضاع حق وراءه مقاومة، فبالمقاومة سينتزع لبنان حقه ولن يكون لقمة سائغة لأحد. وإذا كان النظام السعودي لا يعلم أن تقاربه وتعاونه مع العدو الإسرائيلي يشكل طعنة لفلسطين ولبنان وسوريا والأمة، فتلك مصيبة عظمى، وإن كان يعلم فتلك خيانة عظمى”.

وختم: “النظام السعودي في العام 2022 يصنع المذلة للعرب والأمة، بينما المقاومة تصنع عزها ونصرها ومجدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام