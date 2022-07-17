زوارق الاحتلال الحربية تلاحق مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بقيام زوارق الاحتلال الحربية بملاحقة مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وبينت المصادر بأن زوارق الاحتلال أقدمت مساء السبت على ملاحقة عدد من مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، بهدف تعطيلها ومنعها من العمل.

يشار الى أن عمليات المطاردة والملاحقة واطلاق النار لم تتوقف باتجاه مراكب الصيادين وهناك تصاعداً كبيراً لعمليات اطلاق النار من الزوارق الحربية.

وتقوم بحرية الاحتلال بشكل يومي باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم، فيما يأتي هذا ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 15 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش

المصدر: فلسطين اليوم