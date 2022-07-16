مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 16-7-2022

قمةُ ضِيقِ الخِياراتِ انتهت في جدةَ بساعات، حصلَ منها الرئيسُ الاميركيُ على زيادةِ الانتاجِ اليومي للنفطِ السعودي الى أكثرَ من ثلاثةِ ملايينِ برميلٍ يومياً، ونالَ منها وليُّ العهدِ السعوديُ ما يُريد – اي صورةَ ترؤسِهِ قمةً اعطاهُ جو بايدن بحضورِها صَكَّ براءةٍ وتثبيتِ زعامة، وما عدا ذلك فلكلورٌ سياسيٌ لم تَستطع ان تُخفِيَهُ الكاميراتُ ولا الخطاباتُ في جدة.

على انَّ الجَدَّ في القمةِ – بل بكاملِ جولةِ الرئيسِ الاميركي في المنطقة – ليسَ توليدَ حلفٍ ضدَّ ايرانَ – اعجزَ من ان تَحتمِلَهُ الارضيةُ السياسيةُ للمنطقةِ المهتزة، والذي سارعت الى التبرؤِ منه تباعاً دولُ القمة، وانما زيادةٌ بانتاجِ النفطِ لتخفيضِ سعرِه العالمي، والحفاظُ على امنِ الطاقةِ الاسرائيلي وامداداتِها الاوروبية.

واِنِ استحصلَ بايدن على الاول، لكنَ الثاني دونَه مسارٌ طويل، يُختصرُ بحصولِ لبنانَ على حقوقِه كاملةً، والا فانَ المعادلةَ التي ارساها سيدُ المقاومةِ لا تزالُ واضحة : نَستخرجُ كاملَ حقوقِنا النفطيةِ والغازية، او لا نفطَ ولا غازَ لاحد، وما بعدَ بعدَ كاريش ليسَ كما قبلَه..

وفي قلبِ الازمةِ التي يعيشُها لبنانُ لا جديدَ يُذكر، ولا نوايا بتغييرِ الحال، وكأنَ بعضَ المعنيينَ في حالِ انتظارٍ او تسويفٍ مُميت، والازماتُ متروكةٌ بينَ يدَي بعضِ القتلةِ من تجارِ الرغيفِ ومولداتِ الكهرباءِ ومضخاتِ المياه، فضلاً عن محتكري السلعِ الاساسيةِ والدواء، ولا دواءَ لكلِّ هؤلاءِ الا بوجودِ دولةٍ هي معلقةٌ اليومَ على اضرابِ قطاعِها العام، وضربِ بعضِ وزرائِها عُرضَ الحائطِ بكلِّ واجباتِهم ..

وباسمِ الواجبِ الوطني وزراءُ يبحثونَ عن رفدِ الدولةِ بكلِّ ايرادٍ ممكنٍ او استعادةِ كلِّ حقٍّ مهدور، ووزيرُ الاشغالِ علي حمية خيرُ مثال. فمن ارضِ الجنوبِ المزهرةِ بانتصاراتِ تموز، والعائمةِ على جميلِ المعادلاتِ الحافظةِ للسيادةِ والحقوق، اطلقَ الوزيرُ حمية معادلةَ استعادةِ نفقِ سكةِ الحديدِ في الناقورة من يدِ العدوانيةِ الصهيونية، واطلقَ مناقصاتٍ لتزيمِ مشاريعَ سياحيةٍ وتلفريك بينَ البياضة والناقورة ، على ارض زرعت رجالاً فانبتت جزيل الانتصارات..

المصدر: قناة المنار