واتساب يحذر من تطبيق خطير في أندرويد

أرسل تطبيق واتساب (Whatsapp) تحذيرات عاجلة لمستخدمي أندرويد حول تطبيق خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم، بحسب تقرير موقع إكسبرس (Express).

وفي تغريدة على “تويتر”(Twitter) وضع رئيس “واتساب” ويل كاثكارت المستخدمين في حالة تأهب بشأن تطبيق أندرويد مليء بالبرامج الضارة يسمى “هاي واتساب” (Hey WhatsApp) وهو خاص بمطور “هاي مودز” (Hey Mods).

وقال إن هذا التطبيق -الذي قد يبدو غير ضار في البداية- مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد.

وعثر على التطبيق خارج متجر “غوغل بلاي” (Google Play) ولكن لحسن الحظ يمكن لبرنامج “غوغل بلاي بروتيكت” (Google Play Protect) الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من واتساب.

ويأتي ذلك بعد تعاون غوغل وواتساب للعمل معا على إيقاف هذا البرنامج الخطير.

وإذا كان لديك تطبيق مضاد للفيروسات مجاني، فقم بإجراء فحص للتحقق مما إذا كان قد تم تحميل أي برامج ضارة إضافية على جهازك.

وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت “ينبغي تذكير مستخدمي واتساب بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من التطبيق ليست فكرة جيدة أبدا. وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول شروط الخصوصية والأمان في واتساب”.

وتابع “اكتشف فريق الأمان لدينا مؤخرا برامج ضارة مخفية داخل التطبيقات -المعروضة خارج (غوغل بلاي)- من مطور يدعى (هاي مودز) والتي تضمنت (هاي واتساب) وغيرها. وتعد هذه التطبيقات بميزات جديدة ولكنها مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص”.

وختم كاثكارت بأن واتساب سيستمر في العمل على حظر هذه الأنواع من التطبيقات من أجهزة أندرويد.

المصدر: اكسريس