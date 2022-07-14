مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر يثمن موقف القاهرة في معارضتها المشروع الأمريكي لحشد تحالف ضد طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 23:26

مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر يثمن موقف القاهرة في معارضتها المشروع الأمريكي لحشد تحالف ضد طهران

منذ 2 ساعة 14 July، 2022
محمد حسين سلطاني فرد
ايران - عربي وإقليمي

أشاد الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، محمد حسين سلطاني فرد، بموقف القاهرة في معارضتها المشروع الأمريكي لحشد تحالف ضد طهران.

وجاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الخاص على “تويتر” حيث قال: “إن معارضة مصر لنسج أمريكا حلمها الوهمي بإقامة تحالف ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل صمت الدول الأخرى المشاركة في قمة جدة جديرة بالإشادة وقابلة للفهم”.

وأضاف أن هذا المشروع، شأنه شأن مشروع إنشاء شرق أوسط كبير، وصفقة القرن، سيولد ميتا.

وتوجه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إلى القاهرة الأسبوع الماضي لتولي مهامه الجديدة.

وبدأ السفير الجديد مهامه خلفا للسفير ناصر كنعاني، الذي شغل منصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء بأن سلطاني عمل في السابق في منصب معاون إدارة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، ونائب في السفارة الإيرانية في العراق، ونائب رئيس مكتب رعاية المصالح في مصر.

المصدر: وكالة ارنا + وكالة تسنيم

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