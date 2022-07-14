الشيخ البغدادي: المعادلة الجديدة التي أطلقها سماحة السيد نصر الله من أهمّ إنجازات النصر في تموز ٢٠٠٦

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، أنّ “مشكلة المنطقة هي بالسياسة الأمريكية التي لم تقم يوماً على العدالة، وإلى الآن لم تفهم طبيعة الشعوب والتزامها بدينها وقيمها، وأنها مهما صنعت من عملاء لها من مختلف الطوائف والمذاهب، ومهما أرعبت وجوّعت الناس لن تتمكن من تغيير عقيدة المجتمعات بوجوب إزالة الكيان الغاصب عن أرض فلسطين، وإذا كان بعض المتابعين من عملاء أمريكا سمعوا لما قاله بايدن من أرض فلسطين، فالأكثرية الساحقة لايعنيهم الأمر ولا يُقيمون له وزناً، بينما تجد العالم بأسره كان يُصغي باهتمامٍ شديد لما أطلقه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من معادلة أنَ العدو لن يتمكن من إخراج الغاز والنفط من أرض فلسطين مادام الأمريكي يمنع لبنان من استخراج ثرواته من البحر، هذه المعادلة تكشف عمّا حقّقه الانتصار في عدوان تموز ٢٠٠٦ م”. وأضاف الشيخ البغدادي: “إنَ الذين لم يفهموا إلى اليوم معنى الإنتصار وهزيمة العدو، أو أنّهم لايُحبّون أن يسمعوا ذلك، هم مجبرون اليوم على هضم هذه الحقائق، وعليهم أن يعلموا أنّ السياسة التي ساروا بها في لبنان والتي تصبّ بالكامل في خدمة المشروع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، لن يتمكّنوا من السير بها طويلاً، وعليهم أن يُدركوا أنّ الظروف التي كانت تمنع المقاومة من إطلاق معادلات جديدة قد تغيّرت، ولم يعد هذا العالم محكوماً للإدارة الأمريكية المترهّلة مع حلفائها، فالمعادلة الجديدة تقول: غير مسموح لكم ولأسيادكم تجويع الناس والتلطي خلف مذاهبكم وطوائفكم”.

وختم الشيخ البغدادي كلامه خلال لقاءٍ في الضاحية الجنوبية أنّ “المجتمع اللبناني بات يُدرك هذه الحقائق والأمل الوحيد المتبقي لديه هو الإلتزام بخيار المقاومة التي دافعت عنه وحرّرت البلاد من الإسرائيليين والتكفيريين، وتُطالب له بحياةٍ كريمة وتعده بمستقبلٍ واعد يكونُ فيه المنتصر والعزيز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام