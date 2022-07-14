بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة السيد نصرالله حول آخر التطورات

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان رسالة المسيرات الثلاث باتجاه حقل كاريش عكست جدية المقاومة في الدفاع عن ثروة لبنان النفطية وغازه. وأعلن السيد نصرالله ان المقاومة قادرة على ارسال عدد كبير من المسيرات في وقت واحد، مطلقاً معادلة كاريش وما بعد بعد كاريش في مواجهة الاطماع الصهيونية.

واعتبر السيد نصر الله أن زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة هدفه الأساسي هو تأمين مصادر الطاقة للدول الأوربية لأنه لا يقبل بانتصار روسيا في الحرب، يضاف إليه أمن الكيان الاسرائيلي.

وحول تهديدات العدو وخاصة ما قاله وزير الحرب بني غانتس حول اجتياح لبنان، أكد السيد نصرالله انه يضحك على نفسه وشعبه يعرف ان كلامه ليس له قيمة، ودعا اللبنانيين الى عدم الخوف من هكذا تهديدات.

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المصدر: المنار