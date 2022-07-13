لجنة الاقتصاد طالبت سلام بدعم الطحين بدل القمح وتبلغت منه بتوفر قرض من البنك الدولي

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب ميشال ضاهر، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

وأوضح بيان للجنة، أن “الاجتماع تطرق الى الذل الذي يعانيه المواطن أمام الأفران للحصول على أقل حقوقه وهي ربطة الخبز، وقد طالبت اللجنة معالي الوزير بدعم الطحين بدل دعم القمح حيث تعمد بعض المطاحن التي تحصل على الدعم الى بيع النخالة وتوابعها، والتي تشكل 23 بالمئة من القمح، بالدولار الاميركي وبسعر حوالي 420 دولارا غير مدعوم لمزارع الدواجن والابقار. كما طالب المجتمعون وزير الاقتصاد بإصدار جداول شهرية بالكميات المسلمة شهريا لكل مخبز ونشرها على الموقع الاليكتروني للوزارة وتوزيعها أيضا على وسائل الاعلام. كذلك طالبوا وزير الاقتصاد بالتشدد في الرقابة والاستعانة بالقوى الامنية لضبط هذا الموضوع. وأطلع الوزير سلام اللجنة على وجود قرض من البنك الدولي بمبلغ 150 مليون دولار مخصصة لاستيراد القمح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام