الدفاع الروسية: قصفنا حوض بناء سفن في مدينة نيكولاييف بصواريخ دقيقة وقتل أكثر من 350 جندياً أوكرانياً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 13:08
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الدفاع الروسية: قصفنا حوض بناء سفن في مدينة نيكولاييف بصواريخ دقيقة وقتل أكثر من 350 جندياً أوكرانياً
منذ 48 mins
13 July، 2022
الدفاع الروسية
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