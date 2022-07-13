الدفاع الروسية: قصفنا حوض بناء سفن في مدينة نيكولاييف بصواريخ دقيقة وقتل أكثر من 350 جندياً أوكرانياً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 13:08

الدفاع الروسية: قصفنا حوض بناء سفن في مدينة نيكولاييف بصواريخ دقيقة وقتل أكثر من 350 جندياً أوكرانياً

منذ 48 mins 13 July، 2022
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