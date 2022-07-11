مراسل المنار: جيش العدو يعيد المواطن اللبناني الذي عبر الحدود إلى فلسطين المحتلة يوم امس قبالة العديسة وتسلمته استخبارات الجيش اللبناني عند معبر الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 11 2022 - 16:32

مراسل المنار: جيش العدو يعيد المواطن اللبناني الذي عبر الحدود إلى فلسطين المحتلة يوم امس قبالة العديسة وتسلمته استخبارات الجيش اللبناني عند معبر الناقورة

منذ 50 mins 11 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة