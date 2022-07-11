أسعار الغاز في أوروبا تعكس اتجاهها

عادت أسعار الغاز في أوروبا للارتفاع، اليوم الاثنين، حيث بلغت 1760 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن تم تداولها في وقت سابق اليوم عند مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، وصلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل على مؤشر TTF إلى مستوى 1760 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وافتتحت عقود الغاز جلسة تداولات اليوم عند 1660.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بعد فترة وجيزة انخفضت الأسعار إلى 1608.3 دولار، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 12.1%.

وتضاعفت أسعار الغاز في أوروبا في غضون شهر، إذ كانت الأسعار في 10 يونيو الماضي عند مستوى 903.8 دولار، لكنها قفزت بعد ذلك إلى مستوى 1300 دولار، وبحلول نهاية الشهر الماضي اقتربت من مستوى 1600 دولار، وفي مطلع يوليو الجاري وصلت إلى مستوى 1900 دولار.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى لها في التاريخ قبل أربعة أشهر، إذ بلغت في 7 مارس الماضي مستوى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

المصدر: روسيا اليوم