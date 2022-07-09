السيد الحوثي: النظام السعودي يعيق أداء مناسك الحج ويبتز حجاج بيت الله بالتكاليف

توجه قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بالتهاني إلى الأمة الإسلامية وحجاج بيت الله وإلى الشعب اليمني المسلم العزيز بمناسبة عيد الأضحى، كما توجه بتهنئة خاصة إلى الأخوة المجاهدين الأعزاء المرابطين في كل جبهات العزة والكرامة والحرية.

ولفت السيد الحوثي إلى أن الحج يأتي كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه، وأوضح أن النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة.

وقال السيد الحوثي إن النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا، وأضاف “من العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا بينما استمرت حفلات المجون والخلاعة”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن إلى أن التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة، وقال إن النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي.

وأضاف السيد الحوثي أن “من الواضح أن النظام السعودي يزيح التعقيدات عن الوافدين إلى السعودية لحضور حفلات المجون والخلاعة”، وتابع “النظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين”.

وأضاف السيد الحوثي “النظام السعودي يعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام”، وقال “إضافة لما يعانيه المسلمون تجاه الحج فالتهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى مستمر مع افتضاح تحالف أنظمة عربية مع العدو”.

وأكد السيد الحوثي أن “عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة على موقف الحق والاستعداد للتضحية في سبيل الله”، وأن العيد “مناسبة لتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين وشكر الله والتكبير له تعالى”.

وشدد السيد الحوثي على ان “التكبير لله تعالى له مدلول عظيم وأثر نفسي مهم في رفع الروح المعنوية في التصدي لكل قوى الطاغوت”.

المصدر: موقع المنار