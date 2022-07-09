أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 09-07-2022
البناء
ـ موسكو تربح بالنقاط في مجموعة العشرين… والأسد في حلب لأول مرّة بعد التحرير مدشّناً
ـ ملف النازحين على الطاولة… وتساؤلات حول عرقلة غربيّة لتشكيل الحكومة منعاً للعودة
ـ وزير السياحة لرسائل بين بعبدا والسراي… وميقاتي ينتظر حقيقة الموقف الأميركيّ
النهار
ـ “موفدون” بين الرئيسين… قطيعة وأزمة مفتوحة
ـ إغتيال شينزو آبي… يحدث صدمة في اليابان والعالم
ـ الأسد في حلب للمرة الأولى منذ 2011 وفيتو روسي على المساعدات عبر الحدود
اللواء
ـ «هدنة الأضحى»: ميقاتي يمدُّ يده من الخارج.. وبعبدا تتوعد!
ـ الحجاج يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على عرفات وينفرون إلى مزدلفة
ـ صدمة وتنديد دوليان إثر مقتل شينزو آبي بإطلاق نار
الديار
ـ ميقاتي في عطلة طويلة… ورسالة سرية لعون؟
ـ ملف النازحين السوريين: حركة بلا بركة ولا تجاوب أممي
ـ المعركة الرئاسية: الأسماء «الوسطية» تتقدم على مرشحي «المواجهة»
الجمهورية
ـ التعطيل مستمر والبلد يتهاوى
ـ أزمة المرفأ «عالقة» والخسائر تتراكم
ـ شبعت المصارف أو بعد؟
ـ 19 ألف وافد إلى لبنان يوميًا
المصدر: صحف