بوتين حذر من تداعيات كارثية محتملة للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، من “تداعيات كارثية محتملة للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع للحكومة نقلته محطات التلفزة “إن القيود العقابية المفروضة على روسيا ستتسبب بخسائر أكبر بكثير للبلدان التي تفرضها”.

وتابع “ان مواصلة سياسات فرض العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة، ومن دون مبالغة كارثية، على السوق العالمية للطاقة”.

وأشاد بوتين بـ “مقاومة دول أخرى منتجة للنفط مطالب زيادة الإنتاج للتعويض عن النقص الناجم عن مقاطعة النفط الروسي وكبح ارتفاع الأسعار”، وقال “الأوروبيون يحاولون إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية، لكن نتائج ذلك يمكن التكهن بها: ارتفاع أسعار الغاز في السوق وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة بالنسبة للمستهلكين، بمن فيهم الأسر”.

وفي الأسابيع الأخيرة خفضت موسكو إمداداتها بمادة الغاز لدول أوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه البلدان للاستغناء عن روسيا على هذا الصعيد.

المصدر: وكالة البصحافة الفرنسية