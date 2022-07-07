أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-07-2022

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-05-2022

البناء

– قال مرجع سياسي إن التباس الفرق بين وقوف المقاومة وراء الدولة في ملف ترسيم الحدود النابع من رفض المقاومة الاعتراف بحدود لكيان الاحتلال ودعوات وقوف المقاومة وراء الدولة في مواجهتها مع الاحتلال والنابع من سعي لتقييد المقاومة جعل وقوفها الذاتيّ يبدو استجابة لدعواتهم وعلامة ضعف بالتالي.

– تسبب اتصال فرنسيّ بمرجع حكوميّ حمل اعترافاً إسرائيلياً بما حققته الطائرات المسيَّرة للمقاومة فوق منصة بحر عكا وطلباً أوروبياً بالتدخل مع المقاومة لصياغة هدنة بحرية بتحوّل المرجع الحكوميّ إلى موقع التساؤل والدهشة بعدما كان يتهيّأ للتذكير بموقفه المستنكر لعملية المقاومة، لأنها أضرت بالمفاوضات.

النهار

– قال سفير دولة كبرى في لبنان إن مسيرات “حزب الله” لا تشكل تهديدًا لإسرائيل أو للبنان لأنها غير مسلحة وهي استطلاعية فقط.

– ينشر وزير ونائب سابق صوراً عن استقبالاته الحاشدة ليؤكد أن خسارته النيابة لم تؤثر في زعامته وحضوره.

– لوحظ أن مرجعاً نيابياً استنكر ما تعرّضت له دولة مجاورة من اعتداءات إسرائيلية لأول مرّة أمام وفد الجامعة العربية.

– يُنقل أن أعداداً كثيرة من الشباب يغادرون إلى دول أفريقية في مغامرة غير محسوبة للعمل دون الاكتراث لرواتبهم.

– نقل سفير أوروبي عن مرجع ديني أنه لم يُسمّ أي مرشح لرئاسة الجمهورية وأن الأسماء التي نشرت على أساس أنه اقترحها هي مجرد تكهنات إعلامية.

اللواء

– لم يتوقع وزير سابق حصول أي تقدّم في ما يخص إعادة النازحين، من خلال المبادرات المتعلقة بعودة هؤلاء لأسباب اقتصادية ومعيشية.

– تمرُّ حكومة تصريف الأعمال، بين اتجاهين: الأوّل ذهاب الفريق الرئاسي إلى خطوة تُجمّد عمل الوزراء، والثاني دعوة فريق السراي إلى جلسة لمجلس الوزراء؟

– جهات غير رسمية تقدّم خدمات لوجستية ونفطية لبعض الوزارات لضمان استمرار العمل فيها!

الجمهورية

– من المتوقع أن تصدر مؤسسة عامة قرارات هامة في وقت قريب بجزء من الملفات المرفوعة أمامها.

– يقول متابعون إن رئيسًا لتيار بارز يقول عن مرجع حكومي إنه من النوع الذي لا يوحي بالثقة ولو اجتهد ليوحي عكس ذلك.

– يعمل رئيس حزب مسيحي شهد خضات قوية بعد الانتخابات على لفلفة بعض الملفات التي أثارها الإعلام أخيرًا من خلال ترضيات جانبية للبعض.

المصدر: صحف