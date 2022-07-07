عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-07-2022

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-05-2022

الأخبار

إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي

الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين

مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء؟

ديوان المحاسبة: “مكافآت” وزير الداخلية لفريقه مخالفة للقانون

النهار

الانهيار الخدماتي يسابق انسداد الأزمة الحكومية

قطر على خط الوساطة مجددًا وعقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني

جونسون يعاند… وسط اشتداد الضغوط عليه للاستقاله

اللواء

الحكومة عالقة… والعهد يستثمر بالترسيم البحري

الـ”فريش دولار” يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى… وموظفو – الدولة ينهون “هدنة الرواتب”

الاعتذار للبنانيين القادمين من بلاد الانتشار..!

الديار

تقارير مُخيفة عن انتشار المخدّرات وارتفاع مُعدّلات الطلاق والفلتان… ودعوات للعصيان المدني

عون: نتائج الترسيم أيجابيّة بوساطة أميركيّة… حركة – ميقاتي “بلا بركة…” والبخاري: لا مُساعدات

دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني… ومرسوم التجنيس أواخر آب

الجمهورية

ولادة صعبة لشرق أوسط جديد

لماذا انتظار الاستحقاق الرئاسي؟

موازنة على سعر “صيرفة” في الحل؟

البناء

“المسيَّرات” تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل “العسكريّة الإسرائيليّة” في حماية الاستخراج

عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا إلى تفاهم مع الأميركيين

ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم

المصدر: صحف