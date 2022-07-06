بالصور والفيديو: سلام يا مهدي من ضاحية بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 23:18

بالصور والفيديو: سلام يا مهدي من ضاحية بيروت

منذ 3 ساعة 6 July، 2022
خبر وصورة - لبنان

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المصدر: موقع المنار

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