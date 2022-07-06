بالصور والفيديو: سلام يا مهدي من ضاحية بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 23:18
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بالصور والفيديو: سلام يا مهدي من ضاحية بيروت
منذ 3 ساعة
6 July، 2022
خبر وصورة
-
لبنان
المصدر:
موقع المنار
سلام يا مهدي
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