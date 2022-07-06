في بيروت حشود مهدوية كبيرة.. لبيك يا مهدي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 20:04

في بيروت حشود مهدوية كبيرة.. لبيك يا مهدي

منذ 42 mins 6 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

حضور بعشرات الآلاف في باحة عاشوراء في بيروت من كل الاعمار والتحية سلام يا مهدي..

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