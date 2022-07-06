وزير خارجية قطر في طهران.. بحث في العلاقات الثنائية وآخر التطورات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن وزیر الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانی يصل إلى طهران الأربعاء لإجراِء محادثات مع نظیره الإیراني حسين أمير عبداللهيان.
و قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بالنظر إلی العلاقات الجیدة و المتطورة بین إیران وقطر، یتباحث وزیر الخارجية “حسین امیر عبداللهیان” مع نظیره القطري القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”
وتأتي هذه الزیارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات إلغاء الحظر في 27 و 28 حزيران/یونیو الماضي.
وكان عبداللهيان وآل ثاني تباحثا هاتفيا مساء الأربعاء الماضية بشأن آخر مفاوضات لإلغاء الحظر في الدوحة.
وزیر الخارجية القطري سيلتقي شمخاني بطهران
ومن المقرر أن يلتقي وزیر الخارجية القطري الیوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بالعاصمة طهران لإجراء محادثات حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.
المصدر: ارنا