وزير خارجية قطر في طهران.. بحث في العلاقات الثنائية وآخر التطورات

و قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بالنظر إلی العلاقات الجیدة و المتطورة بین إیران وقطر، یتباحث وزیر الخارجية “حسین امیر عبداللهیان” مع نظیره القطري القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”

وتأتي هذه الزیارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات إلغاء الحظر في 27 و 28 حزيران/یونیو الماضي.

وكان عبداللهيان وآل ثاني تباحثا هاتفيا مساء الأربعاء الماضية بشأن آخر مفاوضات لإلغاء الحظر في الدوحة.