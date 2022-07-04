ميقاتي وبوحبيب يبحثان تطورات الوضع في الجنوب والمسيرات الثلاث

عرض رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب موضوعاتِ ونتائجَ الاجتماعِ الوزاري العربي التشاوري الذي عُقد يومَ السبت.

تطرقَ إلى الوضع في الجنوب وموضوعِ المسيّراتِ الثلاث التي أُطلقت في محيطِ المنطقة البحرية المتنازعِ عليها، وقال إن “لبنانَ يعتبرُ أنَ أيَ عملٍ خارجَ اطارِ مسؤوليةِ الدولةِ والسياقِ الديبلوماسي الذي تَجري المفاوضاتُ في اطاره، غيرُ مقبولٍ ويعرّضُه لمخاطرَ هو في غنىً عنها”، داعيا “جميعَ الاطرافِ إلى التحلي بروحِ المسؤوليةِ والبقاءِ وراءَ الدولةِ في عمليةِ التفاوضِ”، بحسَبِ قولِه.

المصدر: قناة المنار