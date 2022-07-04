الشيخ علي ياسين: ليع بعض المسؤولين خطورة تمسكهم بمصالحهم وعدم تشكيل الحكومة لمواجهة التطورات

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان “أن المشهد السياسي الداخلي اليوم محكوم بعنوانين هما تعثر تشكيل الحكومة والاعتداءات الصهيونية اليومية”.

وتابع: “إن المأجورين من شخصيات سياسية واعلامية مصرون على قلب الحقائق وأن أصل المشكلة هي في اصرار العدو الصهيوني على البلطجة ووضع اليد على حقوق لبنان فيما يرى المأجورون انفسهم ان المشكلة في العملية الاستطلاعية التي نفذتها مسيرات المقاومة”.

اضاف : “ان مسيرات المقاومة هي قوة للطرف اللبناني خلال المفاوضات وتدعم حقوق لبنان في ثرواته وتحصن سيادته برا وجوا وبحرا بعد ان أرعبت الكيان المحتل”.

وشدد على “ضرورة ان يعي بعض المسؤولين خطورة تمسكهم بمصالحهم وعدم تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن لمواجهة التطورات في المنطقة ولتحصين الساحة اللبنانية لوضعها على سكة الحلول بدل سياسة المماطلة التي تضعف لبنان وتساهم في استفحال الازمة المعيشية والمالية للمواطنين بشكل عام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام