قبيسي: الوقت ليس للمناكفات والمحاصصات

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن “الوقت ليس وقت مناكفات ولا خلافات ولا محاصصات، فعلى الجميع تحمل المسؤولية لإنجاز تشكيل حكومة تتمكن من إنقاذ البلد”.

وخلال رعايته مهرجان الشهيد القائد حسن سبيتي الرياضي على ملعب شهداء بلدة كفرصير، قال قبيسي “الوقت صعب ويمر وطننا بضائقة اقتصادية وبأزمات سياسية متتالية، وعلى المسؤولين أن يسعوا الى نقل البلد الى شاطئ الامان بوضع الخلافات السياسية جانبا وطرد المحاصصة من الجسم الرسمي للدولة وطرد الطائفية من أذهان وافكار البعض”.

ورأى أننا “اليوم امام استحقاق مفصلي اساسي يراهن عليه الموطن كشبة خلاص هو تشكيل حكومة بدون مماطلة ومساومة. حكومة تضع الحلول للخروج من ازمتنا الحالية”، قال: “على الجميع أن يتحمل المسؤولية وان يسعى لحكومة تشكل واقعا وضمانا اساسيا لكل الناس بحيث تبحث عن حلول اساسية لرغيف الخبز وللقمة عيش المواطن ولكل الازمات. حكومة تضع برنامج حقيقيا بخطة إنقاذية”.

واضاف “الوقت ليس وقت مناكفات ولا خلافات ولا محاصصات، وعلى الجميع تحمل المسؤولية لإنجاز هذا الاستحقاق والعمل سريعا لتشكيل حكومة تتمكن من انقاذ البلد ولو بالحد الادنى وصولا الى استحقاقات اخرى تشكل ضمانا لاستقرار الوطن والتخلص من ديونه، والحفاظ على النصر ودماء الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام